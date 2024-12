Trump alla Nato: “Pagate o gli Usa se ne vanno”

Donald Trump avverte: se gli altri membri non contribuiscono alle spese per la difesa, gli Usa potrebbero anche abbandonare la Nato

Trump “assolutamente” prenderebbe in considerazione l’ipotesi se gli alleati non “pagassero i loro conti”, ha detto in un’intervista concessa venerdì a Kristen Welker, conduttrice di ‘Meet the Press’, programma domenicale di Nbcnews. “Devono pagare i loro conti”, ha ribadito il presidente, confermando che prenderebbe considerazione la possibilità di far uscire gli Stati Uniti dall’alleanza se gli stati membri non “ci trattassero in modo equo”.

Già nel corso del suo primo mandato, d’altra parte, Trump ha acceso i riflettori sulla partecipazione sbilanciata alla difesa comune sollecitando il contributo – pari al 2% del Pil – da parte di tutti i paesi dell’organizzazione.

L’arrivo di Trump sulla scena è destinato ad avere un impatto anche sulla guerra tra Ucraina e Russia. Sabato 7 dicembre, a Parigi, il presidente americano ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nell’intervista a Nbcnews, prima di partire per la Francia, Trump non ha escluso una riduzione degli aiuti a Kiev: “È possibile. Sì, probabilmente, certo”. Adnkronos

“NATO per uccidere”

