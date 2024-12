Siria, Crosetto: ‘al-Jolani inneggiava all’Isis ma è cambiato radicalmente’

ROMA, 09 DIC – “Vedremo cosa succederà, però la grazia a tutte le forze armate è un atto che ci fa ben sperare sul futuro della Siria”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto alla presentazione del libro Photoansa 2024 al Maxxi a Roma rispondendo ad una domanda su quel che potrebbe accadere nel paese dopo la caduta di Assad.

“Non credo che ci sia alcuno che può dare un giudizio ora su” cosa accadrà, ha sottolineato il ministro, “possiamo solo pensare al leader” dei ribelli (Abu Mohammed al-Jolani, ndr) “e alla sua storia: inneggiava all’Isis e alle torri gemelle ed è cambiato radicalmente. Vedremo cosa succederà, però un primo atto l’ha fatto“, (ANSA)

The AlQaeda/ISIS terrorists in #Syria have officially announced the implementation of Sharia Law outside #Aleppo‘s Judicial Palace. May God help the Christians of Syria and destroy all who helped make this happen! pic.twitter.com/QAzB50B82P

— Iraqi Christian Foundation (@iraqschristians) December 8, 2024