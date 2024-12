Riconoscimento al prof. Daniele Trabucco

Il prof. Daniele Trabucco, professore strutturato in Diritto Costituzionale e Diritto Pubblico Comparato presso la SSML/Istituto di grado universitario “san Domenico” di Roma e Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico, ha ricevuto, venerdí 06 dicembre 2024 a Foggia, presso la sede della Provincia ed a margine di un convegno cui era stato invitato, un importante riconoscimento da parte della sezione foggiana del sindacato autonomo di Polizia “COSAP” per l’impegno nella difesa dei diritti fondamentali e per l’aver sempre tenuto un dialogo positivo e costruttivo con tutti.

Trabucco, nel ringraziare per questo gesto di grande apprezzamento, ha ribadito la sua vicinanza e gratitudine alle forze di Polizia per il loro lavoro quotidiano, ribadendo come solo il diritto in quanto “partecipazione della giustizia” é in grado di guidare la persona al conseguimento del bene comune, ossia il bene dell’uomo in quanto sostanza individuale razionale.