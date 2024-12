Oim e Unhcr: piano da 1,4 miliardi per i migranti venezuelani

L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e l’Agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr) hanno lanciato un piano da 1,4 miliardi di dollari nel biennio 2025-2026 per rispondere alle urgenze e le necessità di 2,3 milioni di migranti e rifugiati venezuelani in condizioni di vulnerabilità distribuiti in 17 Paesi dell’America Latina e dei Caraibi.

Le risorse, si legge in una nota, saranno investite nel quadro del piano di risposta elaborato dalla Piattaforma di coordinamento inter-agenzie regionale per i rifugiati e i migranti del Venezuela (R4V), sotto la guida di Unhcr e Oim.

La Piattaforma stima che sono circa 6,7 milioni i venezuelani emigrati in America Latina e nei Caraibi più di un terzo dei quali si trova in una situazione irregolare con difficoltà di accesso al lavoro e all’assistenza sanitaria.

Dal 2019 a oggi, più di 4,5 milioni di migranti e rifugiati venezuelani hanno ottenuto lo status regolare nei 17 Paesi della regione che li hanno accolti, hanno rivelato le due organizzazioni, che hanno sottolineato l’impegno dei governi della regione nei confronti della diaspora venezuelana. ANSA