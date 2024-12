Panico a Roma Termini, romeno tenta di colpire passanti con una spranga

Panico a piazza dei Cinquecento, a Termini. Un uomo, con in pugno una spranga ha provato a colpire i passanti. Urla e minacce fra la paura delle migliaia di persone che affollavano l’area attorno alla stazione alle 13:00 di venerdì pomeriggio. Particolarmente violento, a vedersela brutta passanti e automobilisti in transito nell’area di via Giolitti.

Sono stati gli agenti di polizia in servizio di controllo nella zona dell’Esquilino a intervenire in piazza dei Cinquecento. Alla vista dei poliziotti l’uomo si è dato alla fuga continuando a brandire l’arma contro chi si è trovato davanti e tentando di colpire i passanti.

Inseguito dalla polizia

In fuga fra le auto e i bus in transito sono poi stati gli agenti del commissariato Sant’Ippolito a bloccarlo in via Principe Amedeo dove l’uomo ha opposto resistenza, minacciando gli agenti nel tentativo di colpirli. Identificato in un 21enne romenoPanico a Termini: minaccia passanti con una spranga e prova a colpirli

