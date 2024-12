Usa, Blinken: ‘da Lavrov tsunami di disinformazione’

“Siamo stati colpiti da uno tsunami di disinformazione da parte di Sergei Lavrov, ma non lasciamo che le sue parole ci ingannino qui non si parla di sicurezza della Russia ma del progetto imperiale della Russia che mira a cancellare l’Ucraina dalle cartine geografiche”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, parlano al vertice ministeriale dell’Osce in corso a Malta.

“Nel 2014 Putin disse che il popolo della Crimea e il popolo ucraino erano parte del popolo russo. Nel 2021 in un articolo accademico Putin sottolineo’ che l’Ucraina e’ uno stato artificiale e che un giorno dovra’ essere riunito alla madre Russia. Questo e’ quello che pensa la Russia, e’ con questo che dobbiamo confrontarci”, ha aggiunto Bliken.