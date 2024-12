Germania, sventato attacco a mercatino di Natale: fermato “rifugiato”

Germania – La polizia ha sventato un attentato nel mercatino di Natale di Augsburg, in Baviera. Fermato un rifugiato iracheno di 37anni che vive in una struttura per richiedenti asilo e il quale avrebbe manifestato l’intenzione di irrompere tra le bancarelle con un’auto per uccidere il maggior numero di cristiani.

Lo scrive su X Leonardo Panetta, giornalista, riportando l’articolo di un quotidianio locale.

