Aziende produttrici di armi, 600 miliardi di profitti lo scorso anno

Le prime cento aziende produttrici di armi del mondo hanno registrato profitti per quasi 600 miliardi lo scorso anno, beneficiando delle guerre a Gaza e in Ucraina e di una situazione geopolitica generalmente tesa

Secondo un’analisi dell’Istituto Internazionale per la Pace di Stoccolma (Sipri), le aziende produttrici di armi e servizi militari hanno aumentato i loro profitti in tutto il mondo del 4,2 per cento, raggiungendo i 598 miliardi di euro nel 2023.

In Europa, i profitti delle aziende produttrici di armi sono aumentati dello 0,2 per cento, un incremento regionale relativamente minore che non riflette accuratamente un aumento degli ordini e della domanda, secondo lo studio.

Le guerre in Ucraina e a Gaza sono una fonte di profitto per le aziende che producono armi

Le aziende produttrici di armi che hanno mantenuto il loro posto nella top cento sono l’azienda paneuropea Airbus, Leonardo in Italia, Thales in Francia, Rolls Royce nel Regno Unito e Rheinmetall in Germania.

Airbus, azienda nota soprattutto per la produzione di aeroplani, ha visto i profitti derivanti dalle armi rappresentare il 18 per cento del suo fatturato totale nel 2023. L’azienda franco-tedesca ha sede in Francia e le sue armi sono state collegate al conflitto in Yemen e a progetti di sorveglianza contro i migranti che cercano di entrare in Europa attraverso i Paesi del Mediterraneo.

Nel 2018, Airbus ha firmato un accordo da 600 milioni di dollari (570 milioni di euro) con Israel Aerospace Industries, nell’ambito della collaborazione in corso tra i due Paesi nella guerra con i droni, consentendo il noleggio dei droni Heron TP al Ministero della Difesa tedesco.

Le aziende tedesche produttrici di armi hanno registrato un aumento sostanziale delle entrate, soprattutto grazie alla domanda legata alla guerra in Ucraina. Rheinmetall, azienda con sede a Dusseldorf, ha aumentato i suoi profitti del 10 per cento, grazie alla produzione di munizioni da 155 mm e alle consegne dei carri armati Leopard a Kiev.

Un aumento generale dei profitti

Secondo Lorenzo Scarazzato, ricercatore del Sipri, i profitti di queste aziende sono probabilmente maggiori di quelli che i dati mostrano.

Le aziende più piccole in Svezia, Ucraina, Polonia, Norvegia e Repubblica Ceca hanno ricevuto un’impennata degli ordini, hanno lanciato campagne di reclutamento e hanno aumentato i loro profitti in modo significativo, indicando un aumento generale della domanda che non si riflette ancora nei profitti degli attori più grandi.

“Nei prossimi anni vedremo che questo è solo l’inizio, perché abbiamo visto come gli operatori più piccoli siano stati coinvolti nell’aumento dei ricavi, in questa crescita globale. Ma gli operatori più grandi non stanno ancora riflettendo queste esigenze”, ha detto Scarazzato.

“Una volta che le aziende più grandi, sia in Europa che negli Stati Uniti, avranno creato queste richieste, assisteremo a un’impennata significativa”.

Anche le aziende turche hanno registrato un forte aumento, dovuto in parte all’obiettivo del Paese di diventare autosufficiente nella produzione di armi, ma anche alle esportazioni legate alla guerra in Ucraina. L’azienda turca Baykar, che produce Uav armati ampiamente utilizzati in Ucraina, ha visto i suoi profitti aumentare del 25 per cento, raggiungendo 1,9 miliardi di dollari (1,8 euro).

