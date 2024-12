Palpeggiate sul bus, due ragazze sotto choc: straniero denunciato in stato di libertà

Un uomo di 59 anni è stato identificato e denunciato dai carabinieri nel Parmense dopo due casi di presunte molestie avvenute su un bus

I due episodi si sono verificati nei mesi scorsi e in date diverse, ma hanno dinamiche molto simili, se non quasi identiche. A farne le spese due ragazze residente in provincia di Parma che hanno raccontato di essersi ritrovate strette tra il vetro del mezzo e un uomo che le palpeggiava.

Poco dopo essere salite, le due ragazze avrebbero preso posto a sedere e sono state avvicinate dall’uomo che si è seduto al loro fianco iniziando a strusciare le sue braccia contro le loro gambe in modo ripetuto. In un’occasione una delle due giovani, approfittando di un momento favorevole sarebbe riuscita ad alzarsi e spostarsi nella parte anteriore vicino all’autista senza però riuscire a raccontare nulla per il forte imbarazzo. La giovane sarebbe quindi scesa dal mezzo per andare a casa, ma per la paura e la crisi di nervi non riusciva più neanche a camminare.

La denuncia e le indagini

L’episodio ha traumatizzato entrambe le vittime che sulle prime non sono neanche riuscite a chiedere aiuto, ma nei giorni successivi – temendo di ritrovarsi in una situazione analoga – hanno deciso di raccontare tutto ai carabinieri fornendo loro un’accurata descrizione dell’uomo. Le indagini hanno dato i loro frutti: i militari, in abiti civili, si sono mescolati tra i pendolari a bordo del mezzo e sono riusciti a individuare il presunto molestatore che è stato riconosciuto dalle vittime. Si tratta di un 59enne straniero, ora denunciato in stato di libertà: dovrà rispondere di violenza sessuale.

https://www.today.it – foto carabinieri Parma