Malore fatale, Silvia muore a 41 anni

Avverte un malore mentre sta trascorrendo la serata insieme al compagno e agli amici, trasportata di corsa all’ospedale “Spaziani” di Frosinone, ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. È deceduta così la quarantunenne Silvia Licocci, madre di due figli e residente nella contrada di Monte San Marino, dove era conosciuta e apprezzata dall’intera comunità. Un dramma che ha scosso non solo la famiglia di Silvia, ma di tutta la città di Alatri: Silvia lascia, oltre al compagno, due figli. Sarà l’autopsia a fare chiarezza sul decesso.

