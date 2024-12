Siria, Tajani: “Rischio collasso migratorio”

Il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha espresso “preoccupazione” per le tensioni in Siria. “Stiamo seguendo minuto per minuto anche la situazione dei nostri connazionali, è difficile passare dal Nord al Sud, andare da Aleppo verso Damasco. Con il nostro ambasciatore stiamo vedendo come aiutare i 120 italiani che stanno ad Aleppo”, ha spiegato a margine dell’assemblea nazionale di Noi moderati.

“Il problema è che si rischia un collasso migratorio: se continua la guerra civile rischiamo di vedere ripetersi quanto accaduto qualche anno fa”, ha osservato. (askanews)