Nave Aita Mari traghetta 33 migranti nel porto di Salerno

Nuovo sbarco di migranti, stamattina, al Porto di Salerno. A bordo della nave Aita Mari approdata intorno alle 10, presso Molo Manfredi, 33 siriani, di cui 3 minori (adolescenti che resteranno a Salerno ndr) e due donne, pare tutti in buone condizioni di salute. I migranti sono stati recuperati nelle acque Sar Libiche.

“Si tratta del 38esimo sbarco nella nostra città. Capita nel giorno dell’accensione delle Luci d’Artista, un momento di gioia per i nostri concittadini e i tanti turisti e visitatori che affolleranno le nostre strade. – ha osservato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli – Soprattutto in momenti come questi, di festa e spensieratezza, dobbiamo non perdere di vista la sorte di chi è meno fortunato di noi e mettere in campo, come facciamo noi come Amministrazione comunale, politiche di inclusione e accoglienza. Salerno si conferma la città dell’accoglienza che non lascia mai nessuno da solo”.

www.salernotoday.it