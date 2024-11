Campo San Martino e Beslan: un incontro per la memoria e il dialogo

Oggi, 28 novembre 2024 a Campo San Martino è stata accolta la delegazione di Beslan (Ossezia Settentrionale-Alania, Federazione Russa): un incontro per la memoria e il dialogo

La città è tristemente nota per la strage terroristica del 2004 che colpì una scuola e strappò la vita a 186 bambini.

La giornata è stata dedicata alla memoria delle vittime e al rafforzamento dei legami tra le due comunità, nel segno del dialogo, della solidarietà e della speranza.

È stato firmato anche un attestato congiunto contro il terrorismo, come simbolo di unità nella lotta contro ogni forma di violenza.

Oltre alla delegazione di Beslan, composta dal Sindaco Khariton Tatrov, due madri di Beslan, un ragazzo sopravvissuto alla strage, un interprete russo e Mauro Murgia, erano presenti il Sindaco di Campo San Martino Dario Luigi Tardivo, il Consigliere Regionale Presidente della Prima Commissione Luciano Sandonà, l’ ex Sindaco di Resana Loris Mazzorato, a testimoniare il sostegno delle istituzioni venete all’iniziativa.

Un messaggio di pace e speranza

Questo incontro non è stato solo un momento di memoria, ma anche un atto di fiducia verso il futuro. Campo San Martino e Beslan, città diverse per cultura e geografia, saranno unite simbolicamente in un abbraccio che supera ogni confine, per ribadire che la pace e il dialogo sono le uniche strade possibili. Come un ponte che collega sponde lontane, la diplomazia e la solidarietà costruiscono un mondo dove le ferite del passato possano trasformarsi in semi di speranza.

Loris Mazzorato – Comunicato Stampa