Milano, rapina con coltello in un locale: arrestati due marocchini

Entrano nel locale, puntano un cliente e, mentre uno cerca di attirare l’attenzione su di sé, l’altro tira fuori un coltello e glielo punta addosso: “Questa è una rapina”. Succede la notte tra lunedì e martedì, all’interno del noto locale la Gintoneria di Davide Lacerenza in via Napo Torriani, zona Stazione Centrale a Milano.

Immediatamente, le altre persone presenti sono intervenute in difesa del malcapitato e hanno bloccato e immobilizzato la coppia di rapinatori. I due, poi arrestati dalla polizia, sono un trentaquattrenne e un ventitreenne, entrambi marocchini. I poliziotti, riferiscono dalla questura, sono arrivati nel locale attorno alle 2.40 e hanno arrestato la coppia per rapina in concorso.

www.milanotoday.it