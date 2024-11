Bimba cade da una finestra in una casa famiglia, la madre si uccide

La figlia di sette anni cade dalla finestra della casa protetta dove viveva con la madre, riportando gravi ferite, e la donna una volta arrivata in ospedale con la piccola, si è suicidata lanciandosi nel vuoto. La bimba, secondo quanto si è appreso, era assieme alla madre, una donna di 30 anni, nella loro stanza della casa famiglia quando, per cause in corso di accertamento e forse approfittando di un attimo di distrazione della madre, sarebbe caduta provocandosi diversi traumi.

Madre e figlia, originarie di un comune dell’entroterra catanzarese, erano ospiti della casa famiglia per persone con disagi mentali da circa un paio d’anni. Sulla caduta della bambina dalla finestra stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Sellia Marina che stanno proseguendo gli accertamenti per cercare di ricostruire quanto è accaduto.

In ospedale, per il suicidio della madre, sono intervenuti gli investigatori della Squadra mobile di Catanzaro. Nella caduta la bambina, che è stata subito soccorsa e trasportata nell’ospedale Pugliese di Catanzaro in ambulanza, ha riportato diversi traumi ma, secondo quanto si è appreso, non sarebbe in pericolo di vita. TiscaliNews