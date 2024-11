Missile russo Oreshnik, un’analisi: “La Nato è finita”

da X HealthRanger – Un ringraziamento a Ted Postol, Scott Ritter e Brian Berletic, le uniche 3 persone che ho trovato finora che lo capiscono appieno. Ho fatto i calcoli sull’energia cinetica delle submunizioni (utilizzando stime per la massa) e ho studiato ciò che è noto pubblicamente su queste armi finora. La mia conclusione? La NATO è finita.

Il sistema d’arma Oreshnik della Russia è scacco matto per la NATO e gli USA. Tutte le portaerei statunitensi possono essere distrutte in pochi minuti. Tutte le basi militari statunitensi, tutti i bunker sotterranei, tutti i siti di lancio di ICBM, i cantieri navali, ecc., possono essere distrutti con energia cinetica NON NUCLEARE tramite l’Oreshnik. Non ci sono trattati attivi (di cui sono a conoscenza) che proibiscano questo sistema d’arma e non distrugge le infrastrutture circostanti o masse di civili.

È un’arma chirurgica devastante e inarrestabile che sostanzialmente fa cadere fulmini metallici dal cielo come il martello di Thor o le comete di Dio. Nessuno ha difese contro di essa e la portata di queste armi, un tempo montate su propulsori intercontinentali, è globale. L’Occidente deve ora fare marcia indietro o passare al nucleare. Probabilmente sceglieranno il nucleare per disperazione, siate avvertiti.

La Russia ha appena cambiato il corso della guerra e ha raggiunto il predominio globale. NESSUNO nella stampa occidentale ne ha la minima idea. Sono troppo stupidi, troppo svegli o troppo arroganti per rendersi conto di cosa è appena successo. È come giocare a scacchi con Putin e pensare di poter essere competitivi, poi all’improvviso la regina di Putin scatena un lanciafiamme sulla scacchiera e arrostisce tutti i tuoi pezzi, dando loro fuoco. Pensavi di giocare a “scacchi”, ma Putin stava giocando a un gioco diverso chiamato “lanciafiamme”. È una cosa così importante.

So far, almost nobody in the west fully comprehends the Oreshnik weapon system just demonstrated by Russia. Hat tip to Ted Postol, Scott Ritter and Brian Berletic, the only 3 people I’ve found so far who fully understand this. I’ve done the math on the kinetic energy of the…

