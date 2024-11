Malore improvviso, Tommaso Tiepolo muore a 31 anni

Una vita dedicata alla sua città, con un incarico come consigliere comunale e numerosi impegni nelle attività sociali. Una vita spezzata troppo presto

E’ morto Tommaso Tiepolo, di Noale, all’età di soli 31 anni. Un lutto improvviso, che ha lasciato l’intera comunità sconvolta.

«Un giovane propositivo, dai mille progetti, solare e coinvolgente nelle sue proposte – si legge nella pagina Facebook Città di Noale -. Aveva tantissime idee per la sua città e per la sua frazione, Briana. Era entrato in consiglio comunale con la voglia di fare politica attiva, promuovendo iniziative ed eventi, in particolare nell’ambito della delega alle politiche giovanili, avuta nella legislazione Andreotti».

Attivo in molte associazioni, Tommaso era anche uno dei volontari più giovani della Protezione Civile di Noale. In più, faceva parte del gruppo Musici e Sbandieratori Tempesta e della Contrada di San Giovanni ed era fautore di una rubrica di podcast sulle eccellenze di Noale.

«Siamo attoniti e increduli, Tommaso ha sempre dimostrato con i fatti il significato di servizio per la propria comunità partecipando attivamente e in modo propositivo alla vita associativa e politica di Noale per realizzare i suoi progetti e trasmettere i valori in cui credeva – è il commento del sindaco, Stefano Sorino -. La sua passione, presenza, abnegazione sono da esempio per tutti. Tommaso lascia un enorme vuoto nella nostra comunità e in questo momento possiamo solo dimostrare vicinanza alla moglie e alla famiglia».

