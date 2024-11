Egiziano morto mentre scappava dai Cc, roghi e vandalismi a Milano

MILANO, 26 NOV – Notte di tensione al Corvetto, quartiere periferico di Milano, dove un centinaio di giovani hanno protestato, come ieri nel quartiere e il giorno prima in un’arteria stradale vicina, per la morte di Ramy Elgaml deceduto in un incidente stradale nella notte fra sabato e domenica in scooter durante un inseguimento dei carabinieri. Dalle 22.30 ci sono stati roghi, vandalismi e lanci di bottiglie e petardi verso la Polizia che ha risposto con cariche di alleggerimento e lacrimogeni. Un arresto. (ANSA)

A bordo dello scooter, che si è schiantato contro un muro, erano in due, entrambi pregiudicati. L’altro è un tunisino.

Le indagini – Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sui motivi della fuga. Una prima ipotesi riguarda una presunta rapina in cui i due potrebbero essere coinvolti. I ritrovamenti nelle tasche: un migliaio di euro, uno spray al peperoncino e una collana d’oro sembrerebbero confermare questa pista. La zona Garibaldi, dove è stato incrociato lo scooter, era già stata protagonista di eventi simili con lo spray al peperoncino usato come arma. Si cerca ora la vittima del presunto furto ma, per ora, non è ancora stata trovata e le forze dell’ordine stanno verificando le denunce.