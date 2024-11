Aggressione sessuale a Treviso, si cerca uno straniero

Una ragazza di 18 anni è rimasta vittima di un’aggressione sessuale a Treviso. I fatti si sono consumati intorno alle 14 di domenica scorsa, il 24 novembre, nei pressi della stazione ferroviaria della città veneta.

Secondo quanto appreso, la giovane stava aspettando i genitori quando è stata improvvisamente afferrata da un uomo che l’ha presa con forza e l’ha baciata sulla bocca. La 18enne è riuscita a divincolarsi e allontanare il maniaco che poi è fuggito a piedi. La ragazza, sotto choc, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri lunedì, proprio nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

La violenza ripresa dalle telecamere

Sulla vicenda sono in corso le indagini. Quanto accaduto sarebbe stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza presenti in stazione. Il cerchio degli investigatori si sta stringendo intorno a un giovane dell’est asiatico, probabilmente di origine pakistana o indiana, che gravita da tempo nella zona. Pare che insieme a lui ci fosse un altro uomo, ma non è chiaro se e in che modo abbia partecipato all’aggressione.

