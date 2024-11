Ausl Modena, ritirate 2000 dosi di vaccino antinfluenzale

Modena – Duemila dosi di vaccino antinfluenzale ritirate dall’Ausl “per precauzione”, a causa del rilevamento di una escursione termica in uno dei frigoriferi adibiti alla loro conservazione.

Dunque un disguido riconducibile alla cosiddetta ’catena del freddo’; l’Ausl fa sapere che “appena rilevato l’evento, si è provveduto a fare una verifica col produttore, concordando appunto il non utilizzo e dunque la sostituzione delle dosi, per massima precauzione”.

Prima del blocco di una parte delle dosi di un lotto di vaccino, che erano state distribuite il 6 e il 7 novembre scorsi, alcune decine erano già state somministrate. Ma va specificato che questa anomalia nella conservazione non comporta – fanno sapere dall’Ausl – rischi per la salute ma, eventualmente, una minor efficacia del vaccino. In ogni caso “tutti i medici a cui erano state consegnate le dosi sono già stati avvisati, le persone che lo hanno ricevuto sono state identificate ed è in corso il contatto coi cittadini per l’opportuna informazione”. L’Ausl spiega di essersi “impegnata per creare meno disagi possibili”.

