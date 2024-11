Giulia Cecchettin, pm chiede ergastolo per Turetta

Il pm di Venezia Andrea Petroni ha chiesto la condanna all’ergastolo per Filippo Turetta, al termine della requisitoria del processo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto l’11 novembre 2023. Consegnando una memoria scritta, il magistrato ha ricostruito in due ore e mezzo la cronologia dei fatti, negando i possibili elementi difensivi, davanti alla Corte d’Assise.

In particolare ha sostenuto come Turetta più volte non abbia detto la verità, che abbia avuto tutte le possibilità di dirla e un’educazione tale da poter evitare il delitto. Per Turetta, ha aggiunto, anche per la giovane età ci sarà la possibilità di un’attenuazione futura. tgcom24.mediaset.it