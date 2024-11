“Basta violenza contro di noi”, a Torino protestano le forze dell’ordine

A sfilare in corteo e chiedere “basta violenza contro di noi” questa volta sono le forze dell’ordine. La dimostrazione, di cui non si ricordano precedenti, e’ cominciata stamani a Torino ed e’ stata promossa da numerose sigle sindacali della categoria per “protestare – viene spiegato – contro le continue aggressioni nei nostri confronti durante manifestazioni di piazza e anche all’interno delle carceri da parte dei deceduti”.

“Servono interventi legislativi forti, e il ddl sicurezza va in questa direzione – dice Eugenio Bravo, del sindacato autonomo di polizia Siulp -. Ma scendere in strada e’ necessario”. Ad aprire il corteo e’ uno striscione con scritto “forze dell’ordine e cittadini contro la violenza antagonista e criminale”. Lo slogan che si alza dai partecipanti e’ “giu’ le mani dalle divise”. La protesta ha anche una dimensione locale riassunta dallo striscione “chiudiamo Askatasuna”, con riferimento al centro sociale torinese di area autonoma.