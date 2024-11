“Il corpo è mio, decido io”, femministe nude a Roma

ROMA, 23 NOV – La prima performance di Non Una di Meno a al corteo di Roma contro la violenza sulle donne, vede le attiviste nude e incappucciate con passamontagna ricoperti di lustrini, per replicare il gesto della studentessa iraniana Ahoo Daryaei, che si è spogliata davanti all’università a Teheran per protestare contro l’imposizione del regime. (La donna come confermato dai medici e dalla famiglia, ha problemi psichiatrici, ndr)

“Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce”, lo slogan urlato durante la performance. Le giovani, coperte dallo striscione sopra il quale c’è la scritta “il corpo è mio, decido io”, si sono spogliate togliendosi le maglie. (ANSA)