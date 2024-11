PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna sabato 23 novembre 2024 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Ospiti di Armando Manocchia:

Marco Della Luna, avvocato

e il dr. Paolo Lisi, sospeso dall’Ordine dei medici per non essersi “vaccinato” contro il Covid, malgrado avesse ottenuto un regolare esonero, per motivi di salute, proprio da un medico vaccinatore.