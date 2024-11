Regionali Umbria E.R, Schlein: ‘per il Pd risultati impressionanti’

“Noi siamo testardamente unitari e continueremo ad esserlo ancora più rafforzati da dei risultati che indicano che la nostra gente si aspetta questo dal Pd, che infatti in tutte le tornate regionali, dove abbiamo vinto e abbiamo perso, siamo cresciuti di 8-9 punti nelle tornate di ieri rispetto alle regionali scorse e rispetto alle Europee”.

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervistata a “Il cavallo e la torre” su Rai Tre.”Io credo che questa testardaggine unitaria paghi, perché è quello che la nostra gente si aspetta rispetto a quello che questa destra sta facendo da quando è il governo”, ha sottolineato Schlein.

“I motivi delle belle vittorie di ieri con Michele De Pascale e con Stefania Proietti sono l’unità e l’umiltà. Perché anche in una politica che si è incattivita, e penso che purtroppo questo abbia qualcosa a che fare con l’alto astensionismo che abbiamo visto anche in questa tornata, abbiamo visto due campagne elettorali fatte invece all’insegna dell’unità, della coesione delle nostre coalizioni diverse e plurali e anche l’unità del Partito Democratico che ha ottenuto dei risultati impressionanti come ricordava, ma pure dell’umiltà”. (askanews)