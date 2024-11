Ucraina, Starmer: “Non possiamo permettere che Putin vinca”

Il primo ministro britannico, Keir Starmer, esorterà i leader del G20 a “raddoppiare” il loro sostegno all’Ucraina, cercando di consolidare l’appoggio a Kiev prima dell’insediamento a gennaio di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti.

Parlando prima del vertice del G20 a Rio de Janeiro, Starmer ha dichiarato: “Rafforzare il sostegno all’Ucraina sarà in cima alla mia agenda al G20”. Starmer ha inoltre sottolineato i rischi legati al coinvolgimento di truppe nordcoreane a fianco della Russia, definendolo un problema per la sicurezza sia in Europa che nell’Indo-Pacifico.

“Non possiamo permettere che Putin vinca”, ha dichiarato il premier britannico in vista del vertice, aggiungendo: “Sarebbe estremamente negativo per la sicurezza in Europa e, con l’elemento nordcoreano, anche per quella nell’Indo-Pacifico”.

www.agenzianova.com