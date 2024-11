Controlli a tappeto in metro a Roma, 4 straniere arrestate

ROMA, 17 NOV – Controlli a tappeto della polizia nelle stazioni metro di Roma. Più di 450 persone controllate, quattro arrestate e due denunciate nell’ultima settimana durante le attività delle ‘volanti di sottosuolo’. Pattuglie dedicate hanno presidiato quotidianamente le fermate a maggiore vocazione turistica (Ottaviano, Spagna, Barberini, Repubblica, Termini, Colosseo, Circo Massimo e Piramide) con controlli a tappeto lungo le banchine e a bordo dei treni.

I servizi messi in campo – già pianificati anche per le prossime settimane – si inseriscono nella strategia pianificata dalla Questura di Roma, in vista dell’imminente Giubileo, che mira ad aumentare i presidi non solo nelle zone del centro storico che saranno interessate dagli eventi giubilari, ma anche lungo le arterie periferiche della città, dove da settimane sono già scattati servizi straordinari di controllo del territorio cadenzati giornalmente in diversi quartieri.

Un’attività che ha visto in campo più di 150 uomini tra operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei commissariati delle zone di rispettiva competenza territoriale. A finire in manette una trentaquattrenne di origini romene su cui pendeva un ordine di carcerazione per furto emesso qualche giorno prima dal Tribunale di Roma. Un altro arresto è scattato lungo la banchina della metro A alla fermata Barberini, dove i poliziotti sono stati richiamati dalle grida di due persone che indicavano loro la direzione di fuga di un gruppo di cinque ragazze che, poco prima, avevano tentato il furto del loro portafogli. Bloccate poco dopo tre donne di 25, 32 e 22 anni, tutte di origini bosniache. (ANSA).