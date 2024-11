Von der Leyen: ‘via libera per altri 4 miliardi all’Ucraina’

BRUXELLES – “La Commissione europea dà il via libera a un nuovo pagamento di 4 miliardi di euro dall’Ukraine Facility. Mentre ci avviciniamo al millesimo giorno dell’atroce guerra della Russia, aiuteremo a mantenere in funzione lo stato ucraino mentre il paese lotta per la sopravvivenza. Siamo qui per il lungo periodo”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Spiega nel dettaglio la Commissione europea di aver espresso una valutazione positiva per il secondo pagamento regolare di circa 4,1 miliardi di euro nell’ambito dell’Ue Ukraine Facility, per sostenere la stabilità macrofinanziaria dell’Ucraina e il funzionamento della sua pubblica amministrazione. Una volta adottata dal Consiglio, questa decisione porterà a 16,1 miliardi di euro i fondi totali erogati nel 2024 a sostegno del piano per l’Ucraina.

In seguito alla valutazione della seconda richiesta di pagamento presentata dall’Ucraina in ottobre, la Commissione ha concluso che l’Ucraina ha soddisfatto in modo soddisfacente i nove indicatori di riforma concordati per questo pagamento. Tali riforme riguardano settori quali la lotta alla corruzione, l’ambiente imprenditoriale, il mercato del lavoro, la politica regionale, il mercato dell’energia e la tutela ambientale. I passaggi completati per questa richiesta di pagamento includono la maggior capacità di combattere la corruzione del Paese, il miglioramento del recupero dei beni, il miglioramento del contesto normativo, la strategia statale aggiornata per lo sviluppo regionale 2021-2027, la riforma del mercato elettrico e la nuova legge sulla prevenzione, riduzione e controllo dell’inquinamento industriale.

La Commissione ha presentato al Consiglio la sua valutazione del soddisfacente adempimento da parte dell’Ucraina degli indicatori qualitativi e quantitativi stabiliti nel piano per l’Ucraina. Il trasferimento avrà luogo in seguito all’adozione di questa decisione da parte del Consiglio e all’adozione di una decisione di pagamento da parte della Commissione. L’Ukraine Facility per il 2024-2027 vale 50 miliardi, e finora sono stati mobilitati 15,6 miliardi di euro nei suoi tre pilastri, di cui 12,06 miliardi già stati erogati all’Ucraina alla luce dei progressi già compiuti. ANSA