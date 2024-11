Scholz a Putin: ‘ritira le truppe e negozia con Kiev’

BERLINO, 15 NOV – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha esortato il presidente russo Vladimir Putin a ritirare le truppe dall’Ucraina e a negoziare con Kiev. Lo annuncia il governo tedesco. Scholz ha parlato con il presidente ucraino Zelensky prima di sentire il leader russo.

La risposta di Putin

Un possibile accordo per porre fine al conflitto in Ucraina deve “basarsi sulle nuove realtà territoriali”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin al cancelliere tedesco Olaf Scholz, secondo quanto riferisce il Cremlino.

Il commento di Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto al cancelliere tedesco Olaf Scholz che la sua telefonata a Vladimir Putin “aiuterà il presidente russo a ridurre il suo isolamento e, in ultima analisi, a far proseguire la guerra in Ucraina”. Lo riporta Sky News.(ANSA)