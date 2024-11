Multa UE da 798 milioni per il Marketplace di Facebook

La Commissione Ue ha multato Meta per 797,72 milioni di euro per aver violato le norme antitrust dell’Ue, legando il suo servizio di annunci online Facebook Marketplace al suo social network personale Facebook e imponendo condizioni commerciali inique ad altri fornitori di servizi di annunci online.

Lo annuncia Bruxelles in una nota, spiegando che Meta “ha abusato della sua posizione dominante”. tgcom24.mediaset.it