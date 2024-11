Milano, malore in strada: 50enne trovato morto

Un uomo di 50 anni è stato trovato morto in strada a Milano. Il cadavere è stato rinvenuto di prima mattina, alle 6.40 di mercoledì, in via Bastia, una piccola strada privata senza uscita, collegata solo con via Serio, non lontano da viale Ortles.

Inizialmente si ipotizzava fosse una persona senza fissa dimora, ma poi una volta identificato, si è capito che non era un clochard. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con un’ambulanza. Per l’uomo non c’era niente da fare.

Insieme all’equipaggio del 118 sono arrivati gli agenti di polizia con le volanti. La salma non aveva nessun segno evidente di violenza ed effettivamente, grazie alle telecamere nella zona, si è capito che l’uomo era stato colto da un malore nel cuore della notte. Il pm di turno ha disposto l’autopsia.

