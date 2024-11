“Biden chiederà al Congresso nuovi fondi per Kiev”

L’attuale amministrazione statunitense prevede di inviare una richiesta al Congresso per nuovi aiuti all’Ucraina per l’anno fiscale 2025

Lo ha annunciato Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti, come riferisce il corrispondente di Ukrinform. “Nei prossimi due mesi l’amministrazione invierà un segnale al Congresso che vorremmo vedere fondi aggiuntivi per l’Ucraina nel 2025, in modo che abbia l’opportunità di raggiungere la posizione negoziale più forte possibile”, ha dichiarato il funzionario della Casa Bianca, come riportano i media ucraini.

