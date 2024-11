Milano, due uomini accoltellati e rapinati da nordafricani

Prima le bottigliate e la rapina, poi la corsa in ospedale. Due uomini di 39 e 51 anni sono stati rapinati e accoltellati in Corso Lodi a Milano nella notte tra lunedì e martedì 12 novembre. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia.

Tutto è accaduto poco dopo la mezzanotte in Corso Lodi, come riferito da via Fatebenefratelli. I due hanno messo a verbale di essere stati accerchiati da quattro uomini con tratti somatici nordafricani armati di bottiglie che li hanno aggrediti e si sono impossessati dei loro telefoni.

Il 39enne ha rimediato una ferita al braccio destro, il 51enne una ferita alla testa; entrambi sono stati accompagnati in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico.

