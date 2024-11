Manuel trovato morto nel letto dalla madre: aveva 29 anni

La comunità di Riva del Garda è sconvolta per l’improvvisa scomparsa di Manuel Chistè, trovato senza vita nel suo letto dalla madre; aveva solo 29 anni

L’ipotesi principale è che a stroncarlo sia stato un malore (nessuna ipotesi, a parte il coinvolgimento di terze persone, è comunque al momento esclusa), con i soccorritori giunti immediatamente sul posto e che, tuttavia, non hanno potuto fare nulla. Del decesso è stata informata la Procura di Rovereto; non si esclude anche la disposizione dell’autopsia nelle prossime ore.

Una vicenda che lascia sgomente le tante persone che in queste ore stanno cercando di trovare un senso alla scomparsa di Manuel, un ragazzo innamorato della vita, sorridente, entusiasta e viaggiatore: i suoi social abbondano di foto in cui lo si vede in giro per il mondo, fino agli ultimi post riguardanti la sua recente attività come barista al “Monkey Bar” di Arco.

Fonte: Trentotoday.it