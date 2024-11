Rissa a Trieste, accoltellato 18enne kosovaro

TRIESTE, 10 NOV – Un giovane, di 18 anni, è stato accoltellato, in maniera non grave, nel corso di una nuova rissa avvenuta tra giovani. Si tratterebbe di un ragazzo di nazionalità kosovara, raggiunto da due fendenti alla schiena in largo Bonifacio dopo essere stato aggredito da altri ragazzi – forse quattro – che poi sono immediatamente fuggiti.

Il ferito è stato immediatamente soccorso e portato in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara. Gli agenti della Squadra volante, accorsi subito sul posto, hanno avviato indagini e non si esclude che siano già sulle tracce degli aggressori. Gli investigatori visioneranno i filmati delle telecamere di sicurezza della zona e avrebbero già escusso alcuni testimoni. (ANSA)