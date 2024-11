Malore nella notte, muore cooperante umanitario

Marco Rotelli, cooperante di Schio, è scomparso improvvisamente a Diani, in Kenya

Figura centrale nella cooperazione umanitaria italiana in Africa e Asia, Rotelli, 49 anni, è deceduto per un malore nella notte del 7 novembre. A trovarlo è stato un amico di Schio, che ha dato l’allarme dopo non aver ricevuto risposta. La notizia si è rapidamente diffusa a Schio, dove amici e conoscenti hanno espresso cordoglio alla moglie Anna, anch’essa cooperante, al figlio Matteo, al fratello Enrico e ai genitori Graziella e Alessandro, partiti per il Kenya per supportare il nipote.

Intersos, organizzazione umanitaria per cui Rotelli ha lavorato, ha condiviso un messaggio di profondo dolore, ricordando l’importante ruolo da lui svolto, prima come Segretario Generale e successivamente come Presidente fino al 2022. “Marco ha rappresentato l’anima di Intersos, guidandoci con dedizione e integrità nei momenti più difficili,” si legge nella nota.

Rotelli, laureato in scienze politiche e specializzato a Londra, era esperto in progetti umanitari. Il suo impegno iniziò in Afghanistan a 29 anni e si estese a una ventina di Paesi, tra cui Darfur, Iraq, Libano e Somalia. Dal 2022 lavorava come consulente indipendente, con esperienze recenti anche in Ucraina a Dnipro.

