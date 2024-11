Trump vince anche in Arizona e Nevada

Donald Trump strappa anche lo stato in bilico dell’Arizona, portando il numero finale dei grandi elettori a 312. Il tycoon intanto esclude la possibilità che Nikki Haley o Mike Pompeo facciano parte del nuovo governo. Il tycoon intanto lavora alla sua squadra di governo a Mar-a-Lago, incassando la sospensione del processo per l’assalto al Capitol (un presidente in carica non può essere perseguito), strappando anche lo stato in bilico del Nevada (primo candidato presidenziale repubblicano dal 2004) e vincendo il voto popolare con un numero di voti superiore a quello del 2016 e del 2020: 74.303.161 (50,6%), a scrutinio ancora da completare. notizie.tiscali.it