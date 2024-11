Usa, Vance: “licenzieremo chi ha imposto la censura in internet”

La domanda a JD Vance, prossimo a diventare vice presidente Usa: “Ci saranno conseguenze per chi ha imposto la censura?”

R – Sì, li licenzieremo tutti. Quelli che hanno fatto pressione su Mark Zuckerberg e altre piattaforme Internet, chiedendo loro di censurare. Licenzieremo i 50 ufficiali dell’intelligence che hanno detto che il laptop di Hunter Biden era disinformazione russa. Molti di loro hanno ancora accesso a segreti di stato.

Toglieremo loro questa autorizzazione e licenzieremo tutti quanti. Perché non puoi mentire quando sei investito della fiducia del pubblico in virtù della tua posizione. Non puoi mentire al popolo americano per le tue ragioni politiche.

Questa è una vergogna di cui dovranno rispondere.