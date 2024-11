Bologna, scontri tra “antifascisti” e polizia

Sulla Scalinata del Pincio a Bologna si sono verificati scontri tra i manifestanti del corteo antifascista e la polizia, intervenuta in tenuta antisommossa. Il gruppo aveva raggiunto rapidamente via Indipendenza per raggiungere la zona vicina dove si trova il gruppo di CasaPound. A un certo punto in tanti dal corteo antagonista si sono diretti con il volto coperto verso il parco della Montagnola, dove è avvenuto il contatto con le forze dell’ordine, con lancio di fumogeni e petardi.

Dopo l’intervento della polizia, la situazione è tornata a una relativa calma. Il corteo dei collettivi antifascisti ha poi lasciato la Montagnola, dirigendosi verso piazza VIII agosto, tra cittadini che fanno spese al mercato della Piazzola. “Non era possibile concedere piazza XX Settembre a CasaPound e ai fascisti, e se il governo ha deciso di concedergliela loro era giusto opporsi. Il governo Meloni e la sinistra al caviale ha perso. A Bologna non si passa”, ha scandito al microfono uno degli organizzatori del corteo. “I fascisti non li vogliamo – dice un altro manifestante – in una città rossa come Bologna”.

tgcom24.mediaset.it – foto Ansa