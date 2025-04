Gad Lerner lascia ‘Il Fatto’, “distanza dalla linea del giornale”

L’addio di Gad Lerner a Repubblica aveva fatto parecchio rumore. Ed è destinato a far parlare anche l’ultimo annuncio del giornalista, che ha deciso di lasciare pure il Fatto quotidiano, con cui collaborava da 5 anni.

Voglio ringraziare i colleghi della redazione per questi cinque anni trascorsi insieme – sono le parole con cui Lerner ha annunciato il suo commiato -. Negli ultimi tempi ho sentito crescere la mia distanza dalla linea del giornale, soprattutto per l’indulgenza – a mio parere – mostrata di fronte all’ascesa delle destre nazionaliste e fascistoidi: da Trump a Putin fino a casa nostra. Ciò non diminuisce di una virgola il mio apprezzamento per l’indipendenza del giornale e per la sua capacità di dare notizie scomode. Ho ringraziato il direttore per la libertà di cui ho goduto e vi saluto tutti con affetto”.

Tradotto: il Fatto, per i gusti di Lerner, è un po’ troppo di destra, meloniano, trumpiano, perfino putiniano. Si apre ora la corsa al toto-testata: dove andrà a scrivere Gad? Le alternative, va detto, non mancano: da La Stampa a Il Domani del suo ex editore Carlo De Benedetti, fino all’Huffington Post, i quotidiani vicini al Pd e dai toni euro-lirici non mancano di certo. liberoquotidiano.it