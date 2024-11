Usa, 43 scimmie fuggite da un laboratorio di ricerca

I 43 esemplari di macaco rhesus sono fuggiti dall’Alpha Genesis, un’azienda che alleva primati per test medici e ricerche, e sono in libertà in una parte dello stato conosciuta come Lowcountry. Le autorità hanno esortato i residenti a tenere porte e finestre chiuse e a segnalare immediatamente eventuali avvistamenti. Le scimmie fuggite sono giovani femmine, del peso di poco superiore ai 3 kg ciascuna,

Ieri sera la polizia ha dichiarato che l’azienda ha individuato il gruppo e “sta lavorando per attirarlo con del cibo. Si prega di non tentare in nessun caso di avvicinarsi a questi animali”, ha detto ancora, aggiungendo che nella zona sono state piazzate delle trappole e che la polizia è sul posto “con telecamere a infrarossi, nel tentativo di localizzare gli animali”. La società di ricerca ha dichiarato che, a causa delle loro dimensioni, le scimmie non sono ancora state sottoposte a test e “sono troppo giovani per essere portatrici di malattie”.

Greg Westergaard, ceo di Alpha Genesis, ha detto alla Cbs che la fuga è “frustrante”, ma che “spera in un lieto fine” e che le scimmie tornino alla struttura da sole. “Era un gruppo di 50 individui, 7 sono rimasti indietro e 43 sono scappati. Ci sono alcune cose da mangiare nei boschi, ma niente mele, che sono ciò che a loro piace di più, quindi speriamo che questo le attiri nei prossimi giorni”. Secondo gli ultimi aggiornamenti della polizia di Yemassee i primati non sono ancora stati catturati.

www.today.it

43 monkeys that were being used for vaccine development escaped from a lab in Yemassee, South Carolina on Wednesday and are currently on the loose. This video, taken near the facility on Wednesday afternoon, appears to show shadowy figures moving through the woods. CBS News could… pic.twitter.com/ds1tOOpTZi

— CBS News (@CBSNews) November 7, 2024