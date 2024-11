Biden: ‘con Kamala abbiamo cambiato l’America in meglio’

Dopo il risultato delle elezioni statunitensi che ha sancito la vittoria di Donald Trump, arrivatil commento del presidente uscente Joe Biden

“Non si può amare il Paese solo quando si vince”, ha detto il presidente uscente parlando alla Nazione dal giardino della Casa Bianca. Biden ha poi parlato della sua vice, Kamala Harris, uscita sconfitta: “Ha condotto una campagna stimolante e tutti hanno potuto vedere qualcosa che ho imparato a rispettare da tanto: il suo carattere. Ha la spina dorsale dritta. Ha un grande carattere, un vero carattere. Ha dato tutto il suo cuore e lei e tutto il suo team dovrebbero essere orgogliosi della campagna che hanno condotto”, ha ribadito.

Abbassare le tensioni politiche

Joe Biden ha dunque lodato la campagna di Kamala Harris, che è riuscita a “ispirare”. Insistendo sulla necessità di abbassare le tensioni politiche, il presidente assicura che continuerà a battersi nelle sue ultime settimane alla Casa Bianca. “Insieme abbiamo cambiato l’America in meglio. Ora abbiamo 74 giorni alla fine del mandato.

Con Trump transizione pacifica e ordinata

Biden ha detto poi di aver sentito il presidente eletto Donald Trump. “Gli ho parlato per congratularmi con lui per la sua vittoria e gli ho assicurato che ordinerò a tutta la mia Amministrazione di lavorare con il suo team per garantire una transizione pacifica e ordinata. Questo è ciò che il popolo americano merita”, ha detto. “Farò il mio dovere di presidente. Manterrò fede al mio giuramento e onorerò la Costituzione. Il 20 gennaio avremo un pacifico trasferimento di potere qui in America”, ha ribadito Biden.

