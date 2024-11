Zelensky: “Congratulazioni a Trump per la sua impressionante vittoria”

Il presidente ucraino scrive su X: “Ricordo il nostro grande incontro con il presidente Trump a settembre, quando abbiamo discusso in dettaglio del partenariato strategico tra Ucraina e Stati Uniti, del Piano Vittoria e dei modi per porre fine all’aggressione russa contro l’Ucraina.

Apprezzo l’impegno del Presidente Trump per l’approccio “pace attraverso la forza” negli affari globali. Questo è esattamente il principio che può praticamente avvicinare la pace giusta in Ucraina. Spero che lo metteremo in pratica insieme.

Ci aspettiamo un’era di Stati Uniti d’America forti sotto la leadership decisa del Presidente Trump. Facciamo affidamento sul continuo e forte sostegno bipartisan per l’Ucraina negli Stati Uniti.

Siamo interessati a sviluppare una cooperazione politica ed economica reciprocamente vantaggiosa che porterà benefici a entrambe le nostre nazioni. L’Ucraina, in quanto una delle più forti potenze militari d’Europa, si impegna a garantire pace e sicurezza a lungo termine in Europa e nella comunità transatlantica con il supporto dei nostri alleati.

Non vedo l’ora di congratularmi personalmente con il Presidente Trump e di discutere di come rafforzare la partnership strategica dell’Ucraina con gli Stati Uniti.”

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory!

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024