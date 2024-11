Milano. Borse, orologi e gioielli rubati: fermati 3 stranieri

Una parte del bottino in auto. Un’altra parte in quella casa che avevano affittato per quella che hanno cercato di far passare come una “vacanza”. Tre uomini – un cileno di 30 anni, un peruviano di 21 e un suo connazionale di 31 – sono stati fermati domenica sera a Milano con l’accusa di ricettazione dopo essere stati trovati in possesso di gioielli, borse e cellulari rubati.

A bloccare i tre sono stati gli agenti delle Volanti, che verso le 16 hanno fermato in viale Marche una Peugeot con a bordo il 30enne e il 21enne. I due, da subito nervosi, hanno detto di essere a Milano per turismo, ma una volta perquisiti sono stati trovati in possesso di oltre 2mila euro in contanti. I poliziotti hanno così esteso i controlli all’auto scoprendo una serie di attrezzi da scassinatori ma soprattutto due telefoni, un cofanetto con un diamante all’interno e un orologio scuderia Ferrari.

Analizzando il navigatore, gli investigatori hanno scoperto che i due alloggiavano in un appartamento di via Carcano, al cui interno è stato trovato il 31enne che ancora dormiva. Nell’abitazione sono stati sequestrati bracciali, anelli, orecchini, orologi di lusso e borse e cinture delle griffe più importanti. Per il possesso di quel tesoro i finti turisti non hanno saputo dare nessuna spiegazione.

