In auto con 1 milione e 200mila euro di cocaina, fermato albanese

Se rivenduta al dettaglio, avrebbe potuto fruttare più di 1 milione e 200mila euro: a tanto ammonta il valore della cocaina sequestrata dalla Guardia di Finanza a un 24enne di nazionalità albanese, come scrive il Giornale di Brescia domiciliato a Minturno, in provincia di Latina, ma di fatto di casa a Torbole Casaglia, dove è stato fermato e arrestato.

In auto 12 chili di cocaina

A Torbole è stato trovato in possesso di poco meno di 12 chili di cocaina (11,76 kg per la precisione): è stato fermato mentre era a bordo della sua Ford Focus station wagon, dove aveva nascosto la droga. La sostanza stupefacente era stata “imboscata” in due intercapedini sopra i passaruota posteriori: i militari sono andati (quasi) a colpo sicuro, smontando il paraurti e recuperando la “coca”. Sequestrati anche un migliaio di euro in contanti e ben 6 smartphone, tre nascosti in auto e tre in casa, oltre a un taccuino su cui a quanto pare erano annotati i nomi di clienti e acquirenti.

Pare che il giovane fosse tenuto d’occhio da tempo, nel mirino delle Fiamme Gialle del Gruppo investigativo criminalità organizzata (Goa) della Guardia di Finanza di Bologna. Inevitabili per lui le manette: il giudice per le indagini preliminari di Brescia ne ha convalidato l’arresto, disponendone la custodia cautelare in carcere.

