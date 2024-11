Bergoglio, visita a sorpresa a casa di Emma Bonino

Visita a sorpresa di Papa Francesco a Emma Bonino. L’esponente di +Europa, a casa a Roma dopo essere stata dimessa da una struttura sanitaria della capitale, è stata visitata dal Pontefice. Rispondendo ad alcuni passanti che lo hanno visto, il Papa ha detto di aver trovato “benissimo” l’ex parlamentare. Nel febbraio del 2016 Papa Francesco incluse Bonino “tra i grandi dell’Italia di oggi”.

L’incontro nella casa romana di Emma Bonino

Il Santo Padre ha incontrato la storica leader di +Europa nella sua abitazione romana. Da qualche giorno Bonino era rientrata a casa dopo un ricovero per problemi di salute. E’ stata dimessa il 30 ottobre dopo essere stata portata in ospedale d’urgenza per una seria crisi cardio-respiratoria. Ora sta continuando la riabilitazione. tgcom24.mediaset.it