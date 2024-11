Firenze, accoltellato da nordafricani: 22enne in prognosi riservata

Sangue nella notte di Halloween nel cuore della movida fiorentina. Uno studente fiorentino di 22anni, precisa il dorso del Corriere della Sera, è stato colpito all’addome con una lama mentre si trovava con una comitiva di amici tra Via de’Pandolfini e Via Verdi. Area, quest’ultima, oggetto di un esposto di un comitato per un’intensa attività di spaccio di stupefacenti.

La ferita sarebbe stato l’epilogo di una lite scaturitasi tra il giovane e i nordafricani. Da quanto appurato i gruppetti non si conoscevano. Il ventiduenne è stato accompagnato d’urgenza in ospedale dove si trova in prognosi riservata.

Sull’episodio, su cui si stanno svolgendo indagini, sono intervenuti i consiglieri comunali di centrodestra Draghi e Mossuto ed il consigliere del Q4 Batistini: “Ci limitiamo a dare massima solidarietà alla famiglia del ragazzo augurandoci che possa guarire prima possibile – dichiarano i consiglieri Batistini, Draghi e Mossuto – Purtroppo fino a qualche tempo fa chi Governa questa città parlava di percezione di insicurezza e non di un problema che invece riguarda tutta la città. Questi sono i frutti. Viste le tante telecamere presenti in quella zona siamo convinti che le forze dell’ordine assicureranno alla giustizia chi ha ferito il giovane”.

www.firenzetoday.it