Milano, supermercati Esselunga chiudono prima “motivi di sicurezza”

Un’ora in meno di spesa. Da lunedì 4 novembre dieci supermercati milanesi della catena Esselunga chiuderanno un’ora prima. Così, tutti gli store della “Esse” in città tireranno giù la saracinesca alle 21 in punto, mentre l’unico che farà eccezione – continuando a chiudere alle 22 – sarà quello all’interno del centro commerciale “Merlata bloom”, che seguirà gli orari degli altri negozi del mall.

Fino a oggi i super che subiranno la variazione d’orario erano aperti dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 22 e la domenica dalle 8 alle 20. Dal primo lunedì di novembre, invece, i clienti potranno fare la spesa fino alle 21, con l’apertura ridotta di un’ora.

Stando a quanto appreso da MilanoToday, è possibile che la decisione dell’azienda sia arrivata per dei problemi di sicurezza “denunciati” dai dipendenti impiegati nei turni di chiusura, che si trovavano a lasciare i locali a serata inoltrata, con un’insicurezza percepita molto più elevata. Quindi, anche per venire incontro ai lavoratori, Esselunga potrebbe aver deciso di chiudere un’ora prima tutti i suoi supermercati meneghini.

www.milanotoday.it