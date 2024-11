Milano, 75enne aggredita e rapinata: arrestato 18enne egiziano

Il colpo grosso alla fermata del bus. Poi le manette. Un ragazzo di 18 anni, egiziano, è stato arrestato venerdì pomeriggio a Milano con l’accusa di furto con strappo dopo aver scippato una 75enne cittadina americana residente sotto la Madonnina.

Il blitz del 18enne è scattato verso le 15.30 in via Lodovico il Moro, dove la vittima stava attendendo un mezzo Atm. Il ladro ha sorpreso la signora alle spalle e le ha strappato una collanina dal valore di 20mila euro. Arraffato il bottino, il giovane è scappato in direzione via Merula, dove però è stato raggiunto e bloccato dagli agenti delle volanti. Per lui sono così scattate le manette. La donna derubata, fortunatamente, non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.Milano, donna aggredita alla fermata del bus: rapinata della collana da 20mila euro

