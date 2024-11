Torino: due senegalesi arrestati con 1000 dosi di cocaina, crack e 78 mila euro

Nell’ambito del pattugliamento “Strade Sicure” a Torino, la polizia ha sequestrato più di mille dosi di cocaina e crack per un peso di circa 2 kg e arrestato due senegalesi di 41 e 20 anni, nel cui appartamento è stato trovato anche un bottino di oltre 78 mila euro. È l’esito dell’operazione condotta nel quartiere di Barriera di Milano a ridosso dell’area di piazza Foroni, nella periferia nord del capoluogo.

Uno dei due arrestati è stato visto uscire di casa dagli agenti, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari e alla sorveglianza speciale. Nel successivo controllo all’interno dell’abitazione sono stati trovati quasi 200 grammi di cocaina, in un sacchetto in cucina. Nel bagno, rimuovendo la parte superiore della lavatrice, i poliziotti hanno scoperto oltre un migliaio di dosi di cocaina e di crack, già pronte allo smercio, insieme a materiale utile al confezionamento. All’interno di due zaini c’erano diverse banconote di piccolo taglio, per un ammontare complessivo di oltre 78 mila euro

. I due cittadini senegalesi sono stati arrestati entrambi per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, il quarantunenne anche per evasione e il ventenne per aver dichiarato false generalità. (ITALPRESS).Foto: ufficio stampa Polizia Torino